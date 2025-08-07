สวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครู มอบพาน-ส่งหัวใจระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2568 สุดอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2568 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูเป็นอย่างยิ่ง ถือว่ามีความสำคัญอย่างอย่างมากในสังคมไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ พิธีนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นเครื่องเตือนใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา”
“นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน โดยพิธีนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์ ให้มีความเข้าใจและความผูกพันกันมากขึ้น เพราะ พิธีไหว้ครู เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด นอกจากนี้ เชื่อกันว่าการไหว้ครูด้วยความเคารพและตั้งใจจริง จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเเป็นกำลังใจให้ครูในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความรู้และอบรมนักเรียนต่อไป ดังนั้น พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่งในสังคมไทย เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์” อธิการบดี กล่วในที่สุด
“บรรยากาศในพิธีไหว้ครูเป็นบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ และอบอุ่น โดยนักศึกษาต่างมอบมาลัยให้กับครูอาจารย์เพื่อแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีอย่างพร้อมเพรียงกัน”
