Yum Asia มอบรางวัล ‘3C Partner Award 2025’ ยกย่อง CPF ฐานะพันธมิตรที่มีศักยภาพ

Yum Asia เป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาหารในภูมิภาคเอเชียภายใต้เครือ Yum! Brands Inc. บริษัทระดับโลกด้านธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ KFC, Pizza Hut, Taco Bell และ Habit burger มอบรางวัล “3C Partner Award 2025” แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อยกย่อง ซีพีเอฟ ในฐานะ “พันธมิตรตัวจริง” ให้ความร่วมมือส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในงานประชุมซัพพลายเออร์ประจำปี Yum Asia Supplier Conference 2025 ที่จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
รางวัล 3C Partner ที่มอบให้แก่ซีพีเอฟ สะท้อนถึงการดำเนินงานร่วมกันสอดคล้องกับค่านิยมหลักสามประการ ได้แก่ ความสามารถ(Capability) ความมุ่งมั่น(Commitment) และมีศักยภาพสนับสนุนด้านต่างๆ (Capital) ตอบโจทย์ของ Yum ด้วยการสื่อสารที่ดี โปร่งใส น่าเชื่อถือ และการทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและวัตถุดิบที่ส่งมอบมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอตามแนวคิด “Sustainovation”
งานประชุมซัพพลายเออร์ Yum Asia Supplier Conference 2025 จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในห่วงโซ่อุปทานของ Yum Asia ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปลอดภัย โปร่งใส และยั่งยืน สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความโปร่งใสในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและคู่ค้าเติบโตไปด้วยกัน