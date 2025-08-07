แบรนด์ CP คว้า Top Rising Brand “แบรนด์ที่มีการเลือกซื้อเติบโตมากที่สุด”

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและความเข้าใจผู้บริโภค แบรนด์ CP โชว์ความแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นเป็นหนี่งในใจของคนไทย คว้ารางวัล “Thailand Brand Footprint 2025 : Top Rising Brand” ในหมวดอาหาร เป็นแบรนด์ที่มีผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตมากที่สุด สะท้อนจากอัตราการเข้าถึงซึ่งวัดด้วยคะแนน Consumer Reach Points (CRPs) ที่สูงถึง 63.6 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 10.6 ล้านครั้งจากปีก่อนหน้า โดยแบรนด์ CP ทำได้ดีขึ้นในสินค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มอาหารทานเล่น และอาหารพร้อมทาน อาทิ ไข่ต้ม อกไก่นุ่ม ไส้กรอก ฯลฯ
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับสะท้อนความแข็งแกร่ง การไม่หยุดพัฒนาเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ และความชื่นชอบที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ CP เราเชื่อมั่นว่าการครองใจผู้บริโภคได้ ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติหรือคุณภาพเท่านั้น แต่รวมถึงราคาที่เหมาะสม ความสะดวก และความหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต
“แบรนด์ CP ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมรักษาความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ และการเข้าถึงของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป และต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อกำลังซื้อก็ตาม CP ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และจะรักษาความไว้วางใจนี้ไว้ด้วยมาตรฐานที่ดี ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคนไทยและคนทั่วโลก” นางสาวอนรรฆวีกล่าว
ทั้งนี้ การจัดอันดับประจำปีของแบรนด์ FMCG ในประเทศไทย จัดทำโดย บริษัท เวิร์ลพาแนล นูเมอร์ราเตอร์จำกัด ประมวลผลด้วยดัชนี CRPs (Consumer Reach Points) คำนวณจากจำนวนคนซื้อ คูณกับความถี่ในการซื้อตลอดทั้งปี