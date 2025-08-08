สวนสุนันทา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาที่จัดหาแหล่งทุนการศึกษา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน มีจำนวนมากกว่า 100 แหล่งทุนต่อปี” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา “ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ณ หอประชุมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าของทุนเพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวใจความสำคัญว่า “ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของทุนทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ เพราะการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล อันจะนำมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนในระดับที่ดีเยี่ยม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา เสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ประกอบกับได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของทุนการศึกษา ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปเช่นเดียวกัน ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณ เจ้าของทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งในโอกาสได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวในที่สุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า “ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะนำมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะมาพัฒนาประเทศและสังคมในอนาคต จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนซึ่งทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาส ในการศึกษา อันจะส่งผลให้สำเร็จเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
การมอบทุนการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากท่านเจ้าของทุน หลายแหล่งทุน ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสอันดี ในการศึกษาต่อไป
ซึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 นี้ มีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 230 คน โดยแบ่งออกเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 คน และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 224 คน รวมเป็นจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,393,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น
กิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
