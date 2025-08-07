Better ME Better Society หนุนเยาวชนต่อยอดแรงบันดาลใจ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จัดพิธีการมอบทุนการศึกษา และรำลึกถึงดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เบทเตอร์เวย์ และเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ ฯเพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้สืบสานเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2568 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนรามคําแหงโดยมี คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วย คุณดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา น้องๆนักเรียน นักศึกษาและพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เพื่อยกย่องและระลึกถึง ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยมาโดยตลอด งานรำลึกครั้งนี้ยังถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์กระจายสินค้า Better Land และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศทั้งจีน และพม่าได้จัดงานรำลึกถึง ดร.อมรเทพ โรจนวงศ์ เช่นเดียวกัน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงของเยาวชน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ การรับชม วีดิทัศน์ “สารจากผู้ก่อตั้ง: ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์” พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวม 2,600,0000 บาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ กว่า 14 สถาบัน และมูลนิธิยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือและพาร์ทเนอร์ที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท BETTERWAY GLOBAL ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯเป็นจำนวนเงิน 300,000 แสนบาท
งานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ในการส่งเสริม “คนดี คนเก่ง” สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน