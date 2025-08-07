‘เอเลี่ยนผู้น่ารัก’ เวทีเสวนาว่าด้วยสัตว์ต่างถิ่นกับผลกระทบต่อระบบนิเวศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เครือข่ายเสียงจากป่าได้จัดงานเสวนาวิชาการ “เอเลี่ยนผู้น่ารัก” ณ ห้อง Waiting List โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีผู้สนใจจากหลากหลายแวดวงเข้าร่วมอย่างคึกคัก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดประเด็นสาธารณะเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่น” หรือ Alien Species ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในฐานะสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
เวทีเสวนาครั้งนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชื่อดังจากหลายสาขา อาทิ “โปรปุ๋ย” ปริญญา ผดุงถิ่น ช่างภาพสัตว์ป่า, คุณสุทธิลักษณ์ นากผสม นายกสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และ สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล หรือ “หมอลูกเกด” สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Exotic Pet โดยแต่ละท่านได้ร่วมกันสะท้อนมุมมองทั้งด้านบวกและผลกระทบเชิงลบของการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่น ทั้งในด้านระบบนิเวศ ความเสี่ยงด้านโรค และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ คำถามที่ท้าทาย และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้ร่วมงานต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นสัตว์ต่างถิ่นอย่างรอบด้าน เสวนาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีทางวิชาการ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันขบคิดถึงทางรอดของธรรมชาติไทยในวันที่ความหลากหลายกำลังกลายเป็นความท้าทายใหม่ของสังคม