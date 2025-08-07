บริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ LH Bank

ปัจจุบันหลายคนกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นหลายอย่าง ทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือแม้แต่ภาระหนี้สินสะสมก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงิน
LH Bank เข้าใจถึงความท้าทายในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางออก ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ไม่เพียงนำเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถจัดการภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
LH Bank แจง! สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงิน
โดยทั่วไปการรีไฟแนนซ์มักถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงการลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดภาระผ่อนชำระรายเดือนเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสินเชื่อนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดระเบียบหนี้สิน, ลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดไปสู่เป้าหมายในอนาคต
· เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ลองนึกภาพว่าหากลดค่างวดรายเดือนได้เดือนละ 2,000–3,000 บาท เงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นเงินหมุนเวียน ช่วยให้มีเงินสำหรับใช้จ่าย, ชำระหนี้อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า หรือเพิ่มเงินออมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
· มีเงินก้อนต่อยอดธุรกิจ
สำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้าน, หาเงินสำรองค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตร หรืออยากรวมหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล การรีไฟแนนซ์โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำเงินส่วนต่างไปใช้ในการลงทุน ควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเสมอ
· เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
ภาระหนี้รายเดือนที่ลดลงจะช่วยให้มีเงินส่วนต่าง ซึ่งสามารถนำไปเป็นทุนสำรองฉุกเฉิน, หรือใช้ในการวางแผนเกษียณอายุ เพราะความมั่นคงไม่ได้เริ่มต้นจากเงินก้อนใหญ่เสมอไป แต่อยู่ที่การวางแผนใช้เงินอย่างชาญฉลาด
LH Bank ทางเลือกเพื่ออนาคตการเงินที่มั่นคง
LH Bank มุ่งมั่นสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ระยะเวลาผ่อนชำระยืดหยุ่น เลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับแผนการเงินเองได้
หมายเหตุ:
*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจ
**กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 4.69% – 4.81% ต่อปี สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR = 8.53% ต่อปี อ้างอิง ณ วันที่ 27 พ.ค. 2568 ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นปีแรก = 1.59% ต่อปี ดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.63% ต่อปี โดยลูกค้าต้องทำประกัน MRTA/MLTA และไม่ฟรีค่าจดจำนองตามเงื่อนไขของธนาคาร
- เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2568 – 31 ต.ค. 2568