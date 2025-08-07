TTW ติดอันดับบริษัทกำกับดูแลกิจการดีเด่นในอาเซียน จากการประเมิน ASEAN CG Scorecard 2025

TTW ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในอาเซียน จากเวที ASEAN Corporate Governance Scorecard หรือ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2025 ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class PLCs
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW โชว์ศักยภาพการดำเนินงานด้าน Corporate Governance (CG) คว้ารางวัลชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Asset Class PLCs” ภายใต้โครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเกณฑ์การประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ได้พัฒนาให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการระดับสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) เพื่อส่งเสริมและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นเครื่องสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในระยะยาว และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน