บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) โดย นายวรพจน์
อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานวางแผนธุรกิจ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ร่วมสนับสนุนภารกิจของกองกำลังทหารชายแดนในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ณ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
CKPower สนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 เสริมภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ
