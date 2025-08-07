มูลนิธิผืนป่าในใจเรา และไทยเบฟ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิผืนป่าในใจเรา ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านหนองนกเขียน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมปลูกกล้าไม้กว่า 5,000 ต้น ที่ผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา เช่น เห็ดตะไคล เห็ดระโงก และเห็ดตับเต่า ซึ่งจะเจริญเติบโตควบคู่กับรากไม้ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างรายได้จากการเก็บเห็ดในอนาคต
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกไม้มีค่าร่วมกับเห็ดไมคอร์ไรซาแบบครบวงจร โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับครัวเรือน สร้างประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนและประชาชน 70 คน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”