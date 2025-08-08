PRÉCIEUX ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์อิสระ จัดงานเปิดตัวนาฬิการะดับสูง 5 แบรนด์พร้อมกัน!

คุณรวิศ เหตานุรักษ์ COO PRÉCIEUX (THAILAND) และ Mr. Marcel Gut CEO PRÉCIEUX (THAILAND) เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย สำหรับตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์อิสระในนาม PRÉCIEUX เมื่อปลายเดือน กรกฏาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ร้าน Riedel Wine Bar & Cellar เกษรวิลเลจ โดยมี Mr. Marcel Gut ผู้ก่อตั้ง PRÉCIEUX (SWISS) และ CEO ของ PRÉCIEUX (THAILAND) พร้อมกับ คุณรวิศ เหตานุรักษ์ COO PRÉCIEUX (THAILAND) ร่วมให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชนภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักสะสมนาฬิกาและสื่อมวลชนทางด้านนาฬิกาเป็นอย่างมาก โดยการจัดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข มาเป็นพิธีกรดำเนินงาน และกล่าวเชิญ Mr. Marcel Gut ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกับคุณรวิศ และเข้าร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
สำหรับการก่อตั้ง PRÉCIEUX (THAILAND) นั้นได้เริ่มต้นขึ้นจากการมองเห็นความเปลี่ยนไปของนักนิยมสะสมนาฬิกาทั่วโลกของ Mr. Marcel Gut และคุณ รวิศ เหตานุรักษ์ ซึ่งบุคคลทั้งสองท่านนั้นได้คว่ำหวอดอยู่ในวงการธุรกิจนาฬิกาสวิสและเมืองไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mr. Marcel Gut ที่เป็นผู้ก่อตั้ง PRÉCIEUX (SWISS) ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจทางด้านเอเยนต์ให้กับบรรดาแบรนด์นาฬิกาอิสระไปสู่ในหลายประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันทิศทางการสะสมของนักสะสมนาฬิกาจากทั่วโลกนั้นได้มีการพูดถึง หรือเริ่มมองหาความหลากหลายอันน่าตื่นเต้นจากแบรนด์นาฬิกาใหม่ๆ กันมากขึ้น ทั้งยังพร้อมเปิดกว้างให้กับการสะสมในแบบที่ไม่ได้จำกัดอยู่กับแค่แบรนด์ที่เราคุ้นเคย หรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแบรนด์นาฬิกาอิสระคุณภาพระดับสูงนั้นยังมีอยู่มากที่เรายังไม่รู้จักกัน ซึ่งในบางแบรนด์นั้นก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจนน่าทึ่ง และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นจนสามารถสร้างความประทับใจได้ดีทีเดียว และวันนี้ คือโอกาสที่ดีสำหรับนักสะสมชาวไทยในการที่จะได้สัมผัส และได้เป็นเจ้าของแบรนด์นาฬิกาอิสระคุณภาพระดับสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านดีไซน์ และเรื่องราวความเป็นมาของตระกูลช่างทำนาฬิกาที่มีการสืบทอดกลไกเทคนิคเชิงช่างประจำตระกูลอันแตกต่างกัน และเพื่อให้ความสำคัญกับนักสะสมชาวไทยอย่างแท้จริง Mr. Marcel Gut จึงได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อเปิด “PRÉCIEUX Watch Lounge” ขึ้นเป็นแห่งแรกของแบรนด์ โดยจะตั้งอยู่ที่ชั้น Lobby President Tower Arcade, InterContinental Bangkok ซี่งจะมีกำหนดการเปิดภายในปีนี้ ภายใต้นิยามที่ว่า A Curated House of Independent Watchmaking อันสื่อความหมายถึง ”ณ บ้านของผู้สร้างนาฬิกาอิสระระดับสูง” ที่เป็นไปตามแนวทางของบรรดาแบรนด์นาฬิกาอิสระที่มักจะไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของใครนอกจากของตนเอง!
และสำหรับงานเปิดตัวครั้งแรกนี้ ทาง PRÉCIEUX ได้นำแบรนด์นาฬิกาอิสระคุณภาพระดับสูงทั้ง 5 แบรนด์ อย่าง RUDIS SYLVA (รูดิส ซิลวา), CHARLES GIRARDIER (ชาร์ลส์ จีราเดียร์), CUERVO Y SOBRINOS (คูร์เอโว อี โซบรีโนส), BA111OD (บาโย) และ DOXA (ด็อกซ่า) ถือได้ว่าเป็นสีสันใหม่ในวงการนักสะสมนาฬิกาของเมืองไทยจากการให้ความสนใจในแต่ละแบรนด์เป็นอย่างมากของแขกผู้เข้าร่วมงานในวันนั้น และในอนาคตก็เชื่อว่าทาง PRÉCIEUX ก็พร้อมที่จะนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามานำเสนอให้เราได้ชมและรู้จักกันอีกเรื่อยๆ อย่างแน่นอน
สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลแบรนด์นาฬิกาทั้ง 5 แบรนด์ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
LINE Official @PrecieuxTH คลิ๊ก https://lin.ee/vlVVzOa
FB: PRÉCIEUX – TH https://www.facebook.com/profile.php?id=61579136150557
IG: PrecieuxTH https://www.instagram.com/precieuxth/