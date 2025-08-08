C asean Consonant เปิดการแสดงยิ่งใหญ่ในงาน Expo 2025 ญี่ปุ่นด้วยเพลง Hiroshima Peace Song
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา C asean Consonant เปิดการแสดงวันแรกในงาน Expo 2025 ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 80 ปีการทิ้งระเบิดที่ Hiroshima ทางวงได้เตรียมเพลง Hiroshima Peace Song ที่แต่งขึ้นในปี 1947 และเป็นเพลงสำคัญเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้
หนังสือพิมพ์ Yomiuri ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อายุ 151 ปีที่ขายดีที่สุดใน 9 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้มาชมการแสดงและเผยแพร่บทความการแสดงเพลงพิเศษนี้ของวง C asean Consonant
วง C asean Consonant จะเปิดการแสดงหลักในงาน ASEAN Day Celebration ในเวทีหลักของงาน World Expo วันที่ 8 สิงหาคม และจะมีการแสดงพิเศษในเวทีของประเทศ (Country Pavilions) ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในงานด้วย
สำหรับวงดนตรี C asean Consonant คือ วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยทั้ง 10 คนจะบรรเลงเครื่องดนตรีประจำชาติของแต่ละประเทศ เพื่อนำเสนอความงดงามของดนตรีและวัฒนธรรมอาเซียน วงดนตรีนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
วงดนตรี C asean Consonant ได้เดินทางไปเปิดการแสดงนอกประเทศไทยครั้งแรก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในคอนเสิร์ตเปิดการแสดงครั้งแรก ณ C asean กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2558