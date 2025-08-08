ก้าวสำคัญสู่ซีเกมส์ ครั้งที่ 33: คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศ

เส้นทางสู่มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่! สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในการตรวจความพร้อมสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า ณ สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปีนี้ การเยี่ยมชมในครั้งนี้นำโดย นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมี นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคม เป็นตัวแทน ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คณะ ได้สำรวจพื้นที่สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม คอกม้า และพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมหารือแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสนามให้พร้อมรองรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาค ในช่วงการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ สนามไทยโปโล
ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชีย สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ครั้งที่ 2 (FEI Asian Championships 2025) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาขี่ม้าชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคฯ และสนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ ที่มุ่งมั่นยกระดับวงการกีฬาขี่ม้าไทยสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงสนามไทยโปโลซึ่งมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และบรรยากาศอันงดงาม พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของความยอดเยี่ยมด้านกีฬาขี่ม้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเวทีแห่งความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้