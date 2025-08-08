ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เชิญชวนชมไฟประดับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 MEA ได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับจำนวนกว่า 2 ล้านดวง เพื่อประดับในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

  • พระที่นั่งอัมพรสถาน
  • วังศุโขทัย
  • พระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง
  • รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  • วังสระปทุม
  • พระที่นั่งอนันตสมาคม
  • ลานพระบรมรูปทรงม้า
  • สนามเสือป่า
  • ทำเนียบองคมนตรี
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ถนนราชดำเนินใน
  • ถนนราชดำเนินกลาง
  • ถนนราชดำเนินนอก
  • ถนนศรีอยุธยา

MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 – 00.00 น. ของทุกวัน MEA ขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

