MEA เชิญชวนชมไฟประดับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 MEA ได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับจำนวนกว่า 2 ล้านดวง เพื่อประดับในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
- พระที่นั่งอัมพรสถาน
- วังศุโขทัย
- พระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง
- รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
- วังสระปทุม
- พระที่นั่งอนันตสมาคม
- ลานพระบรมรูปทรงม้า
- สนามเสือป่า
- ทำเนียบองคมนตรี
- กระทรวงมหาดไทย
- ถนนราชดำเนินใน
- ถนนราชดำเนินกลาง
- ถนนราชดำเนินนอก
- ถนนศรีอยุธยา
MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 – 00.00 น. ของทุกวัน MEA ขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้
#ไฟประดับ #โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
#วันแม่แห่งชาติ
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร