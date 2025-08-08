วันแม่ปีนี้ ซีเจ มอร์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราว คุณโน-แสงโสม “คุณแม่หัวใจไม่ยอมแพ้”

วันแม่ปีนี้ ซีเจ มอร์ ชวนสัมผัสเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของ คุณโน-แสงโสม“คุณแม่หัวใจไม่ยอมแพ้” หนึ่งในพนักงานของโครงการ ซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ขอร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของ “คุณแม่หัวใจไม่ยอมแพ้” ที่ไม่เพียงเป็นพลังสำคัญของครอบครัว แต่ยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงและผู้สูงวัยในสังคมได้เห็นคุณค่าของตนเองอีกครั้ง
เรื่องราวของ “คุณโน แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ” วัย 62 ปี อดีตพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช สะท้อนภาพของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความรัก ความทุ่มเท และความอดทนอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อกว่า 30 ปีก่อน เธอตัดสินใจวางมือจากวิชาชีพที่รัก เพื่อมาทำหน้าที่ “แม่” เต็มตัว ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นจะเลี้ยงดูลูกชายคนโตซึ่งมีภาวะออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุด ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวชีวิตของ “คุณแม่” คนนี้ คุณโนเปรียบชีวิตที่ผ่านมาด้วยการนิยามตัวเองไว้ด้วยรอยยิ้มว่า “คงเป็นเอสเปรสโซ่เย็น เข้ม หวานลงตัว ไม่ซับซ้อน”
และเมื่อถึงจังหวะชีวิตที่ภารกิจหลักใกล้เสร็จสิ้น คุณโนตัดสินใจก้าวออกจากบ้านอีกครั้งในวัย 62 ปี เพื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง ผ่านโครงการ ซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า ของซีเจ มอร์ ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้กลับมาทำงานจริงอย่างมีคุณค่า โดยคุณโนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วน BAO CAFÉ ของซีเจ มอร์ สาขาสีลม และเข้าทำงานทุกวันจันทร์–พุธ และศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. คุณโนเล่าว่า แค่การได้ตื่นเช้า ออกจากบ้าน และเจอผู้คนใหม่ ๆ ก็ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา เหงาน้อยลง และได้ใช้สมองในแบบที่ต่างจากชีวิตเดิม เธอได้รับการต้อนรับจากน้อง ๆ ในร้านด้วยความเข้าใจ และได้รับพลังบวกกลับบ้านทุกวัน
“การทำงานไม่ใช่แค่เพื่อรายได้ แต่คือของขวัญทางใจ ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า เราไม่ได้หมดบทบาทเพราะวัย แต่แค่ต้องเลือกจังหวะและพื้นที่ที่เหมาะกับชีวิตเราเท่านั้นเอง”
ในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เติบโตเคียงข้างชุมชนตลอด 20 ปี ซีเจ มอร์ เชื่อใน “พลังของผู้สูงวัย” ที่ยังเปล่งประกายได้เสมอ โครงการซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง เรื่องราวของคุณโน ไม่ได้สะท้อนแค่หัวใจของ “แม่” ที่ไม่ยอมแพ้ แต่ยังเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน เพราะชีวิตของแม่…ในแบบของคุณโน ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่เข้มข้นด้วยรัก อ่อนโยนด้วยหวัง และหวานพอดีเหมือนเอสเปรสโซ่เย็นแก้วโปรด ที่ลงตัวในแบบของเธอเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Benz BKK Group จัด “Mother’s Day Special Deals!” ซื้อรถเบนซ์มือสอง รับทริปฮ่องกง 2 ที่นั่ง ฟรี!
- ทส. ออกประกาศ EIA ปรับปรุงโครงการทางหลวงหรือถนนฯ – อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษฯ
- พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก ทะลุ 9 ร้อยล้าน!
- พล.ต.อ.อัคราเดช เปิดโครงการสัมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่ายพระราม 6 เพชรบุรี