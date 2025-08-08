มูลนิธิซีพียินดีเยาวชนสำเร็จการศึกษาด้านการบริบาล เดินหน้าหนุนทุนต่อเนื่อง

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ซีพี) เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ขาดโอกาส ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชนและคนที่สนใจ เพื่อสานฝันให้เยาวชนเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่อาชีพทางเลือก “นักบริบาล” ในโครงการซีพีพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญของมูลนิธิฯ ที่ต้องการสร้าง “พลเมืองดีของสังคม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ซีพี) นำโดยนายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 4 ของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์เฮลท์ จำนวน 10 คน ในหลักสูตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง ในโครงการซีพีพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล โดยมี อาจารย์นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 1 จ.สมุทรปราการ
นายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม เป็นก้าวแรกของเส้นทางชีวิต โดยย้ำถึงความสำคัญของความ “กตัญญู” ในการกลับไปดูแลครอบครัวได้ เป็น “คนดี” ให้กับสังคมได้ นอกจากนี้ยังให้แง่คิดว่าอาชีพ “นักบริบาล” เป็นอาชีพที่สำคัญ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทิ้งท้ายว่า “ชีวิตเราเลือกได้ด้วยสองมือเราเอง” โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังให้ทุกคนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป
ทางด้าน นางสาวสุธิมน ดำรงชัย หรือ น้องมน นักเรียนทุนรุ่นที่ 4 ในโครงการซีพีพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล จากโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์เฮลท์ กล่าวความรู้สึกว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่สำเร็จการศึกษา และได้รับรางวัลเรียนดี เพราะช่วงแรกที่เข้ามาเรียน ตามเพื่อนไม่ทัน ก่อนหน้านี้เรียน กศน ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ต้องใช้ความพยายามมาก สำหรับแรงบันดาลใจที่มาเรียนการบริบาล เพราะน้องชายเป็นโรคหัวใจ พ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกร ต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของครอบครัว และค่ารักษาน้องชาย นอกจากนี้ หากไม่ได้ทำอาชีพนี้ ก็สามารถเอาความรู้กลับไปดูแลครอบครัวได้ อยากขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุน ขอบคุณตัวเองที่มีความตั้งใจและความพยายาม และขอบคุณมูลนิธิซีพีที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้จนมีวันนี้
มูลนิธิซีพี เริ่มดำเนิน “โครงการซีพีพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล” ตั้งแต่ปีบริหาร 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ฝึกวิชาชีพด้านการบริบาล เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและโรงเรียนด้านการบริบาล 5 แห่ง ดำเนินการฝึกอบรม ฝึกทักษะ และฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 70 ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่สำเร็จการอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการฝึกอบรมด้านการบริบาลไปแล้ว จำนวน 406 คน และมีแผนเพิ่มในทุก ๆ ปี ปีละ 100 คน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการบริบาลและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย
