พล.ต.อ.อัคราเดช เปิดโครงการสัมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่ายพระราม 6 เพชรบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ ผู้แทน ตร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างจิตสำนึก และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ครู ก ครู ข) ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะที่ 2) โดยมี พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.ศิริกุล บุญอิ้ง ผบก.สอ.บช.ตชด. พล.ต.ต.นรินทร์ คำแก่น ผบก.กฝ.บช.ตชด. พล.ต.ต.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ ผบก.ผก.สยศ.ตร. พล.ต.ต.สมบัติ หงษ์ทอง ผทค.ตร. พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี/หน.สง.ฯ คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 462 นาย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โครงการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนึกรักความเป็นไทย และภาคภูมิใจในชาติไทยมีเป้าหมายให้ข้าราชการตำรวจสามารถนำความรู้ ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผล เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดความสำนึกรักหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา ตลอดจนสืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์และความเป็นไทยอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี