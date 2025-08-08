พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก ทะลุ 9 ร้อยล้าน!

สะท้อนดีมานด์ Property Management โตต่อ เดินหน้าลุยบริการใหม่เสริมแกร่งธุรกิจ
นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 ของพลัสฯ เติบโตตามเป้า รายได้รวม 950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 67 สะท้อนศักยภาพตลาดบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบริการหลังการขายในโครงการพรีเมียม ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต
ธุรกิจที่ทำรายได้สูงสุด คือ Living Management (580 ลบ.) ตามด้วย Facility Management (160 ลบ.) และ LIV-24 (70 ลบ.) โดยยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มองหาผู้ดูแลโครงการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ อีกทั้งแนวโน้มนี้ยังสอดรับกับการเติบโตของอาคารมิกซ์ยูสที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทในเครืออย่าง “ทัช พร็อพเพอร์ตี้” ที่ให้บริการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ยังเติบโตถึง 157% จากกระแสความตื่นตัวด้านความปลอดภัย หลังเหตุแผ่นดินไหว
ทั้งนี้ กลยุทธ์ครึ่งปีแรกของพลัสฯ มุ่งออกแบบบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้า เช่น “Plus Consultancy” ที่ให้คำปรึกษาเฉพาะส่วน ไม่จำเป็นต้องใช้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการเปิดบริการ “ตรวจสุขภาพบ้าน” เสริมความปลอดภัยให้ลูกค้าในกลุ่มที่อยู่อาศัย
พลัสฯ ยังขยายตลาดพรีเมียมสู่ภูเก็ต ด้วยบริการครบวงจร พร้อมใช้ Smart Tech ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างทีมงานคุณภาพ ผ่าน “Plus Eduplex” สถาบันการเรียนการสอนภายในองค์กรที่ล่าสุดคว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Best In-House Learning Academy” ในงาน Employee Experience Awards 2025 ซึ่งการันตีคุณภาพของสถาบันในการผลิตบุคคลากรคุณภาพ
ในด้านความยั่งยืน พลัสฯ เดินหน้า Waste to Worth ปีที่ 5 ร่วมผลักดันภารกิจ “บ้านนี้ไม่เทรวมของ” ของ กทม. เพื่อช่วยลูกบ้านลดค่าขยะและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ในครึ่งปีหลัง พลัสฯ เตรียมพัฒนาบริการใหม่ต่อเนื่อง และขยายโมเดล “Pool Resource” บริหารทีมงานแบบแชร์ระหว่างโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนลูกค้า พร้อมคงมาตรฐานบริการระดับมืออาชีพ เป้าหมายคือการเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ที่พร้อมส่งมอบบริการคุณภาพสูงและสร้างมาตรฐานการดูแลที่ยั่งยืนให้กับทุกโครงการที่เราดูแล