ทส. ออกประกาศ EIA ปรับปรุงโครงการทางหลวงหรือถนนฯ – อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศ เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 260 ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ โดยสาระสำคัญของประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ได้แก่
- การยกเลิกคำนิยาม “อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” และ “ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับ พ.ศ. 2566
- ปรับปรุงประเภทและขนาดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเอกสารท้ายประกาศ 4 ในส่วนที่ปรับปรุง ได้แก่
2.1 โครงการลำดับที่ 20.7 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะ 500 เมตร ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
2.2 โครงการลำดับที่ 27 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งมีลักษณะการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งอาคารหรือที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ดังนี้
(1) อาคารพาณิชย์ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อค้าปลีกหรือค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อค้าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องเรือน หรือเพื่อห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า
(2) อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการหลายประเภทในอาคารหลังเดียวกัน โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ในอาคารตามข้อ (1) และใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการของเอกชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/77555.pdf