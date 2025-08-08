Benz BKK Group จัด “Mother’s Day Special Deals!” ซื้อรถเบนซ์มือสอง รับทริปฮ่องกง 2 ที่นั่ง ฟรี!

กรุงเทพฯ – 8 สิงหาคม 2568 – Benz BKK Group ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ จัดแคมเปญ “Mother’s Day Special Deals!” ฉลองเทศกาลวันแม่ มอบข้อเสนอสุดคุ้มให้ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz Certified รถเบนซ์มือสองคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน ระหว่างวันที่ 7–17 สิงหาคม 2568 ครอบคลุมทั้ง 3 สาขา บางนา, วิภาวดี และกาญจนาภิเษก
ไฮไลต์แคมเปญ Mother’s Day Special Deals!
- ดาวน์เริ่มต้น 0%*
- ราคาเริ่มต้นเพียง 699,000 บาท*
- รถทุกคันมาพร้อม วารันตี 1 ปี*
- พิเศษ! จองรถ Mercedes-Benz Certified รุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 7–17 ส.ค. 2568 และรับรถภายใน 31 ส.ค. 2568 รับทันที แพ็กเกจทริปพาคุณแม่ไปมู–ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 40,000 บาท*
- จองภายในงาน รับทันที “มาลัยสื่อรัก” ของขวัญพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่
โชว์รูมทั้ง 3 สาขา บางนา, วิภาวดี และกาญจนาภิเษก เนรมิตบรรยากาศวันแม่สุดอบอุ่น พร้อมต้อนรับด้วยการตกแต่งธีมสวนดอกไม้ อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรัก จัดแสดงรถยนต์ Mercedes-Benz ทั้ง ใหม่ และ มือสอง หลากหลายรุ่น ให้ลูกค้าเลือกและเปรียบเทียบได้ในที่เดียว
+Trade-in สุดคุ้ม + สิทธิพิเศษรับซื้อรถ
- เปลี่ยนคันเก่าเป็นคันใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 100,000 บาท*
- รับซื้อรถเบนซ์ทุกรุ่น ให้ราคาสูง ดูแลครบทุกขั้นตอน ได้เงินทันที
- รถปีใหม่ ไมล์น้อย รับเพิ่ม ทองคำมูลค่า 20,000 บาท*
- ประเมินราคาฟรีทั่วไทย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- โทร 02-745-4444 หรือ 081-884-7778 (ตลอด 24 ชม.)
กิจกรรมพิเศษเฉพาะสาขาบางนา : ลูกค้าสามารถพาคุณแม่มาสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ พร้อมกิจกรรม “เลือกรถคันที่ชอบ จองคันที่ใช่” และหาก นัดหมายเข้าชมรถล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2568 รับฟรี “เข็มกลัดบอกรักแม่” พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับ
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Benz BKK Group ตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ ที่ลูกค้าไว้วางใจยาวนานกว่า 35 ปี ด้วยมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียม พร้อมดูแลทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การขายรถใหม่ รถยนต์ Mercedes-Benz Certified (รถมือสองที่ผ่านการรับรอง) ไปจนถึงบริการหลังการขายและศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ด้วยทีมงานมืออาชีพ และเทคโนโลยีทันสมัย
Benz BKK Group 3 โชว์รูม 3 มุมเมือง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่
- เบนซ์ บีเคเค บางนา : ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกและโซนใต้ของกรุงเทพฯ เช่น บางนา สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง โทร. 02-745-2222 กด 2 (ฝ่ายขาย) | Line Official: @benzbkkgroup
- เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี : ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและใจกลางกรุงเทพฯ เช่น ดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โทร. 02-930-1888 ต่อ 102, 103 (ฝ่ายขาย) | Line Official: @benzbkkvipawadee
- เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก : ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกและปริมณฑล เช่น บางแค ตลิ่งชัน และพื้นที่ใกล้เคียง โทร. 02-764-4999 ต่อ 112 (ฝ่ายขาย) | Line Official: @benzbkkkanchana
ด้วยเครือข่ายครบวงจรที่แข็งแกร่งและทีมงานมืออาชีพ Benz BKK Group พร้อมมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ระดับโลก.
