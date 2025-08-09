มทร.รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงพลังความรักชาติ และส่งใจถึงทหารกล้า
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเคารพธงชาติไทย ณ สนามกีฬากลาง มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย และร่วมส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติในหมู่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนอย่างสูงสุด นอกจากนี้การรวมพลังจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีและน้ำใจของสังคมไทย ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริง