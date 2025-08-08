กรมพลังงานเสริมแกร่งธุรกิจเหนือรับมือยุค Energy Transition”

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงาน ผ่าน “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยกิจกรรมครั้งที่ 6 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–6 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม
The Heritage Chiang Rai จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
กรมธุรกิจพลังงานได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการใช้ระบบ e-Service ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงานให้เหมาะสมกับบริบทจริง ส่วนวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่
โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายวุฒิทัต ตันติเวสส กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้แจงความก้าวหน้าของการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติที่ใช้ในการกำกับดูแลทั้ง 2 ฉบับ และอนุบัญญัติใหม่ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงานให้ตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง การกำกับดูแลที่ทันสมัย โปร่งใส และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน และนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการใช้งานระบบ e-Service สู่ภูมิภาค ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการให้บริการ และสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ฯ อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมยกระดับระบบการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Energy Transition และ Digital Transformation อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 7) มีกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง เพื่อสานต่อภารกิจการกำกับดูแลในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง