ไทยพีบีเอส เกาะติดสงครามข่าวไทย-กัมพูชา ลุยตรวจสอบข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนเข้มข้น Thai PBS Verify มัดรวมการตรวจสอบข่าวลวง พร้อมวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้วยตัวเอง
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ไทยพีบีเอส มุ่งเน้นการทำงานของสื่อสาธารณะให้เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยุคข้อมูลท่วมท้น โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์สงครามข่าวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวปลอมจำนวนมาก หนึ่งในภารกิจสำคัญของไทยพีบีเอส คือการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวบิดเบือน และข้อมูลเท็จที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ผ่าน Thai PBS Verify ที่มีเป้าหมาย “ยุติการระบาดของข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวเท็จ ข่าวปลอม สร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัย” สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับสังคม
นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทย–กัมพูชา Thai PBS Verify ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ ทั้งผ่านการวิเคราะห์แหล่งข่าว การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบภาพและวิดีโอ ตลอดจนการอธิบายข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่าสุด Thai PBS Verify ยังได้รวบรวมทุกประเด็นข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือน โดยมีการตรวจสอบข่าวสถานการณ์ไทย-กัมพูชา และเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อยับยั้งข่าวลวงไปแล้วกว่า 25 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. ถึงปัจจุบัน (3 ส.ค.68) มีสถิติการเข้าถึงมากกว่า 3.9 ล้านคน และยอดวิว 6 ล้านวิว โดยเฉพาะการเข้าถึง (Reach) ผ่าน Facebook @ThaiPBSVerify ทั้งนี้ Thai PBS Verify ให้คำแนะนำเมื่อประชาชนได้ข้อมูลเท็จไว้ดังนี้ 1.อย่าแชร์ทันที ให้ตั้งคำถามก่อนเสมอว่าคลิปหรือข้อมูลนั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนหรือไม่ 2.ตรวจสอบภาพ-คลิปว่าเคยถูกเผยแพร่ที่อื่นหรือไม่ หากข้อความในคลิปเร้าอารมณ์หรือไม่ระบุแหล่งที่มา รวมถึงไม่มีหลักฐานประกอบ ควรตรวจสอบต่อทันที 3.ใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบ เช่น InVID-WeVerify หรือ Google Reverse Image Search เพื่อตรวจสอบว่าเคยเผยแพร่เมื่อใด ที่ใด 4.เทียบกับแหล่งข่าวน่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น หรือองค์กรสื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดูว่ามีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่