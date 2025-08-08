“กรุงศรี” มุ่งสู่อนาคต: สร้างสรรค์นวัตกรรม ‘Human-Centric’

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมงาน Techsauce Global Summit 2025 โชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ภายใต้แนวคิด Human-Centric Innovations, Architecing a Trusted Future ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง และสร้างระบบนิเวศแห่งความร่วมมือ (Partnership Ecosystem) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ภายในงาน กรุงศรี ได้จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัย แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ที่สะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับทั้งกระบวนการภายในและโซลูชันสำหรับลูกค้า
- AI in Action
กรุงศรีให้ความสำคัญกับการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อการให้บริการที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้ง Data PupPap ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, Chat with KARA แชทบอทสำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว, AI E.R.A โซลูชัน AI ที่ปฏิวัติกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และ NIMBULA: AI Agent ที่ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ End-to-End
- Togetherness & Partnership:
กรุงศรีเชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายภาคส่วน อาทิ Krungsri Finnovate หน่วยงาน CVC เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในภูมิภาค, Krungsri Digital Supply Chain X Chularat Hospital Group และ BaaS Space แพลตฟอร์มที่รวมช่องทางการชำระเงินแบบ Omni-channel
- Spirit of innovation
เรายกระดับนวัตกรรมทางการเงินให้มากขึ้น ผ่านการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและส่งเสริมความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น krungsri app แอปพลิเคชันที่เน้น Simplicity + Personalization, Neurothetics เทคโนโลยี Brain-Computer Interface (BCI) ที่แปลงสัญญาณสมองออกมาเป็นศิลปะเฉพาะบุคคล, Wealth and Will แอปวางแผนมรดกและทำพินัยกรรม และ Auto Ecosystem (GO App) แอปพลิเคชันที่รวมบริการด้านยานยนต์ไว้ครบวงจร
“คุณเศรษฐศิริ เศรษฐภากรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด กล่าวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของกรุงศรีว่า “เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ไม่ได้เพียงแค่ล้ำสมัย แต่ต้องสามารถ ‘ตอบโจทย์มนุษย์ในทุกมิติ’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด Human-Centric Innovations ที่เรายึดถือในทุกโครงการและผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น และวันนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วและได้นำมาใช้จริง จึงอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสและเห็นด้วยตาตนเองว่าเทคโนโลยีมีพลังในการพลิกโฉมชีวิตและขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร”
การเข้าร่วมงาน “Techsauce Global Summit 2025” ของ “กรุงศรี” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกรุงศรีในการนำ AI และนวัตกรรมเข้ามายกระดับธุรกิจ แต่ยังตอกย้ำถึงบทบาทของธนาคารในฐานะ “Trusted Partner” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าใจมนุษย์ และความร่วมมือที่พร้อมเดินไปด้วยกันในทุกสถานการณ์