การท่าเรือฯ เดินหน้าส่งมอบแรงใจ-สิ่งของบรรเทาทุกข์สู่ทหารและประชาชนชายแดน จ.อุบลราชธานี

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นำโดยนายดรุฒ คำวิชิตธนาภา กรรมการ กทท. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. ผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2568 เพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่หน่วยทหารประจำชายแดน และประชาชนที่พักพิงอยู่ในศูนย์อพยพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมส่งกำลังใจ ภายใต้กิจกรรม “ท่าเรือรวมพลัง เพื่อพี่น้องชายแดนและทหารหาญของชาติ”
ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า “กิจกรรมท่าเรือรวมพลัง เพื่อพี่น้องชายแดนและทหารหาญของชาติ เป็นความตั้งใจของการท่าเรือฯ ที่ต้องการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจไปยังทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยได้เปิดรับบริจาคจากพนักงานและประชาชนเพื่อนำไปจัดซื้อของใช้ที่จำเป็นตามความต้องการของทหารและประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ กทท. ยังได้เดินทางไปส่งมอบในพื้นที่ชายแดนด้วยตนเอง ด้วยตระหนักถึงความสะดวกของผู้รับและการไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานฯ ได้เดินทางไปยังค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร มูลค่ากว่า 150,000 บาท และในวันนี้ (8 สิงหาคม 2568) การท่าเรือฯ ได้ออกเดินทางอีกครั้งไปยังพื้นที่ชายแดน อ.น้ำยืน และ อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำสิ่งของจำเป็นตามความต้องการที่แท้จริงไปมอบให้ทั้งหน่วยทหารและประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพชั่วคราว รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท อาทิ ข้าวสาร ข้าวเหนียว อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม PAT เสื้อยืด น้ำพริกแห้ง รองเท้าคอมแบทพร้อมถุงเท้า ยากันยุง รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ โดยมี พันเอก กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บัญชาการกรมทหารพรานที่ 23 เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานพันธมิตร และประชาชนที่ร่วมกันบริจาคด้วยความยินดีและเต็มใจที่จะส่งต่อกำลังใจให้คนในพื้นที่”
การท่าเรือฯ หวังว่าความร่วมมือและการสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นพลังที่ช่วยเสริมแรงใจให้ทุกฝ่ายสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ พร้อมยืนยันในเจตนารมณ์ของการเป็นแนวหลังที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความขอบคุณต่อทหารทุกนายที่เสียสละปกป้องอธิปไตย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของแผ่นดินไทย