SPEED-D ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดแคมเปญ “ส่งต่อความสุข ทุกสุดสัปดาห์”

สร้างงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่าน “โครงการชรารีไซเคิลสัญจร”
บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภายใต้แบรนด์ SPEED-D ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จับมือกับ มูลนิธิกระจกเงา เปิดตัวแคมเปญ “ส่งต่อความสุข ทุกสุดสัปดาห์” ผ่านโครงการ “ชรารีไซเคิลสัญจร” มุ่งเน้นการสร้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุไร้บ้านและคนชราให้มีงานทำ พร้อมส่งเสริมการรีไซเคิลขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไร้บ้านหรือว่างงาน ผ่านกิจกรรมการรีไซเคิลขยะ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูคุณค่าให้กับวัสดุที่ใช้แล้ว แต่ยังมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า SPEED-D และ เซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิกระจกเงา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างมีความหมาย พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
โดยกิจกรรมจะเปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 18349 เพิ่มสิน 3 ซึ่งขยะที่สามารถนำมาบริจาคได้ ได้แก่ ขวด PET, ถุงพลาสติก PE, แก้ว PP, กล่อง PP และกระป๋องอลูมิเนียม โดยผู้ร่วมบริจาค 30 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับ แต้ม All Member จำนวน 900 แต้ม เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ
พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการ “ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” และสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 18349 เพิ่มสิน 3
โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SPEED-D และซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ในการสร้างประโยชน์ร่วมระหว่าง คน – สังคม – สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อความสุขเล็กๆ ให้กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง