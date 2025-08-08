12 สิงหา พาคุณแม่เที่ยวฟรี!

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมพิเศษ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 จึงขอเชิญชวนคุณลูกและคุณแม่ร่วมกันสร้างช่วงเวลาดี ๆ ด้วยการท่องเที่ยวในสถานที่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพียงคุณลูก พาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ฟรีทุกสถานี ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ (สำหรับคุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ)
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์): BEM Bangkok Expressway and Metro, Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน): Bangkok MRT และศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200