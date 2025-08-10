วัดอินทรวิหาร มอบเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถวายเป็นพระราชกุศล “พระพันปีหลวง”

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ณ อาคารห้องชายนักรบ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จัดสรรงบประมาณกองทุนบุญนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จำนวน 287,150 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สมทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568
– แบ่งเป็นทุนซ่อมแซมบ้านทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ จำนวน 244,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
– และทุนการศึกษาแบบถาวร แก่บุตรหลานทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 42,950 บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยส่งเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
โดยมี พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เพื่อนำไปดำเนินการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไป