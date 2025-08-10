“สวนสุนันทา” พร้อมใจภักดิ์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี นำถวายพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างเพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศอันสง่างามและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อรวรรณ สุขมา : รายงาน