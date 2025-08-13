ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่พาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทักษะผู้นำ

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะผู้นำที่ไม่เพียงแค่มีความทะเยอทะยาน แต่ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือทีม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีเทคโนโลยีจำนวนมากที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน เช่น โปรแกรม HRIS  ที่ช่วยให้หัวหน้างานเห็นข้อมูลของพนักงานได้อย่างรอบด้าน นำไปช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และเสริมภาวะผู้นำในองค์กรได้

ทักษะความเป็นผู้นำ 11 อย่าง มีอะไรบ้าง 

Leadership Skills

รู้จักเคารพผู้อื่น

การเคารพผู้อื่นจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง เสริมการทำงาน สามารถทำได้ด้วยการให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคนอื่น และการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน

เห็นอกเห็นใจ

มากกว่าแค่การรับฟัง แต่คือการแก้ไขข้อกังวลใจของพนักงาน ใส่ใจในรายละเอียด เอาใจเขามาใส่ใจเรา

มีวิสัยทัศน์

เป็นแรงผลักดันให้ผู้อื่น เพื่อทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงให้ได้ ประสานเป้าหมายทีมเข้ากับเป้าหมายขององค์กร

การสื่อสาร

รู้จักการส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมาก ทั้งผ่านการพูด เขียน หรืออื่น ๆ

ความสามารถในการเรียนรู้

รู้จักการเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวได้เร็ว และแก้ไขสถานการณ์ได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

การสร้างความร่วมมือ

รู้จักการทำงานกับคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำกัดความถนัด

อิทธิพล

รู้จักการโน้มน้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและรอบคอบ ชักจูงด้วยความจริงใจและกระทำด้วยความโปร่งใส

ยอมรับและให้เครดิตผู้อื่น

แสดงออกถึงการยอมรับและยกย่องทีมงาน เป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานเต็มที่

ยอมรับความผิดพลาด

รู้จักการยอมรับ เรียนรู้ความผิดพลาด และพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น

ไม่ยอมแพ้

ปรับตัวเข้ากับปัญหาที่เจอ และเผชิญปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวก

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความสม่ำเสมอ ความจริงใจ ความมีคุณธรรม และเป็นคนที่เชื่อถือได้

สุดท้าย ทักษะผู้นำถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ โดยอาศัยจากทั้งประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือการเข้าคอร์สฝึกอบรม ซึ่งองค์กรสามารถร่วมส่งเสริมได้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อปั้นผู้นำรุ่นใหม่ และส่งเสริมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ความเป็นผู้นำ