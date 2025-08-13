11 ทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่พาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะผู้นำที่ไม่เพียงแค่มีความทะเยอทะยาน แต่ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือทีม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีเทคโนโลยีจำนวนมากที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน เช่น โปรแกรม HRIS ที่ช่วยให้หัวหน้างานเห็นข้อมูลของพนักงานได้อย่างรอบด้าน นำไปช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และเสริมภาวะผู้นำในองค์กรได้
ทักษะความเป็นผู้นำ 11 อย่าง มีอะไรบ้าง
รู้จักเคารพผู้อื่น
การเคารพผู้อื่นจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง เสริมการทำงาน สามารถทำได้ด้วยการให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคนอื่น และการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน
เห็นอกเห็นใจ
มากกว่าแค่การรับฟัง แต่คือการแก้ไขข้อกังวลใจของพนักงาน ใส่ใจในรายละเอียด เอาใจเขามาใส่ใจเรา
มีวิสัยทัศน์
เป็นแรงผลักดันให้ผู้อื่น เพื่อทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงให้ได้ ประสานเป้าหมายทีมเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
การสื่อสาร
รู้จักการส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมาก ทั้งผ่านการพูด เขียน หรืออื่น ๆ
ความสามารถในการเรียนรู้
รู้จักการเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวได้เร็ว และแก้ไขสถานการณ์ได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
การสร้างความร่วมมือ
รู้จักการทำงานกับคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำกัดความถนัด
อิทธิพล
รู้จักการโน้มน้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและรอบคอบ ชักจูงด้วยความจริงใจและกระทำด้วยความโปร่งใส
ยอมรับและให้เครดิตผู้อื่น
แสดงออกถึงการยอมรับและยกย่องทีมงาน เป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานเต็มที่
ยอมรับความผิดพลาด
รู้จักการยอมรับ เรียนรู้ความผิดพลาด และพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
ไม่ยอมแพ้
ปรับตัวเข้ากับปัญหาที่เจอ และเผชิญปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวก
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความสม่ำเสมอ ความจริงใจ ความมีคุณธรรม และเป็นคนที่เชื่อถือได้
สุดท้าย ทักษะผู้นำถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ โดยอาศัยจากทั้งประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือการเข้าคอร์สฝึกอบรม ซึ่งองค์กรสามารถร่วมส่งเสริมได้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อปั้นผู้นำรุ่นใหม่ และส่งเสริมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น