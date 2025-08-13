แจ้งเกิดดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ คว้า The Best Fashion Designer จากโครงการ Talented สคช.–มศว.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดงานประกาศผลโครงการเฟ้นหาบุคลากรต้นแบบ (Talented) อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ 5 คนสุดท้าย โดยดีไซน์เนอร์ที่คว้ารางวัล The Best Fashion Designer เป็นผลงานของ นายวัชรพล คำพรมมา จากแบรนด์ “ครามพล” ด้วยผลงานการออกแบบที่ผสานความร่วมสมัยและอัตลักษณ์ไทยได้อย่างลงตัว คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท ขณะที่รางวัล นักคิดสร้างสรรค์ อีก 4 รางวัล ประกอบไปด้วยนางสาวฮายานี มะลี บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, นายอนุรักษ์ มูเก็ม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา, นางสาวจัฟฟา ลาเต๊ะ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ, นายมูฮำมัดฮาฟิส บินมะ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
โดยไฮไลต์ในงานยังได้มีการจัด มินิแฟชั่นโชว์ “อัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมสมัย” โดยนำผลงานผู้ชนะทั้ง 5 ชุดมาเดินแบบ ถ่ายทอดศักยภาพของบุคลากรไทยในอุตสาหกรรมแฟชั่นและความคิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมก้าวสู่เวทีสากลด้วย
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการ สคช. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกกับ มศว. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านแฟชั่น โดยใช้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ผ้าไทยมาสร้างสรรค์งานร่วมสมัยตรงตามความต้องการของแบรนด์ชั้นนำ และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงขยายไปสู่อาชีพอื่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของประเทศ และหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลนักคิดสร้างสรรค์ นายมูฮำมัดฮาฟิส บินมะ ยังได้รับการทาบทามจาก คุณภูภวิศ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบแบรนด์ ISSUE สะท้อนถึงโอกาสจริงที่โครงการมอบให้ทั้งในเชิงอาชีพและการสร้างเครือข่ายในวงการแฟชั่น
โครงการ Talented นักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า เป็นการเฟ้นหาบุคลากรต้นแบบ นักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ที่ได้จัดขึ้นมาตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน มีทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเวิร์กชอปพัฒนาผลงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์จากแบรนด์ชั้นนำ Theatre และ T and T พร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นสุดยอดดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย อาทิ คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (WISHARAWISH), คุณภูภวิศ กฤตพลนารา (ISSUE) และ คุณณิญาพัณณ์ ภัทระเสฐกูล (Irada) ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โครงการนี้จึงไม่เพียงปั้นบุคลากรคุณภาพ แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติ แต่ยังพร้อมยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วย
