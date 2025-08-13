มช.-พันธมิตรผลักดัน Thailand Green Tourism 2030

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงพลังในเวทีระดับประเทศเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและแสดงเจตจำนง (LOI) ภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมกับ 50 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริษัทนำเที่ยว และระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวทาง Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC-D) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ ห้อง Spectrum Screening Space ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ภายในพิธี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและแสดงเจตจำนง (LOI) เป็นพันธมิตรร่วมกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล Green Destinations Foundation และ Travelife For Tour Operators
การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้กับ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริษัทนำเที่ยว และระบบนิเวศการท่องเที่ยวของประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC-D)