”มาริษา เจียรวนนท์” รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ 2568

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568” ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสนี้ นางมาริษา เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และครอบครัว รวมถึงตัวแทนเยาวชนจากโครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy) ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น
นางมาริษา เจียรวนนท์ เปิดเผยว่า รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้ตนมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคมต่อไป พร้อมยกย่องคุณแม่ทุกท่านที่ไม่เพียงดูแลครอบครัว แต่ยังอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมยืนยันว่า “การเป็นแม่และทำงานเพื่อสังคมควบคู่กัน แม้ไม่ง่าย แต่เป็นหน้าที่ที่ควรทำ”
บทบาทของความเป็นแม่ไม่สิ้นสุด ทุกวันนี้ยังเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน จากการเรียนรู้นี้ได้นำไปพัฒนาตัวเอง ผ่านการทำงาน รวมถึงการทำงานเพื่อสังคม อย่างเช่น โครงการ สานฝันปั้นเชฟ เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ จากสถานพินิจฯ ได้เปลี่ยนชีวิต เดินตามความฝันของตัวเอง กลายเป็นเชฟชั้นนำ การได้ดูแลพวกเขาเหมือนกับคุณแม่ที่ดูแลและให้ความอบอุ่นกับลูกๆ ทุกสิ่งที่ทำล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆ รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบตัวและสังคม
ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา นางมาริษามีบทบาทโดดเด่นด้านการศึกษา สุขภาวะ โภชนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างอาชีพเพื่อผู้ขาดโอกาส อาทิ ก่อตั้งมูลนิธิเดอะบิ้ลด์ สร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแล้วกว่า 13 แห่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการเชฟแคร์ส ที่ส่งมอบอาหารคุณภาพกว่า 30,000 กล่องให้บุคลากรด่านหน้าในช่วงโควิด-19 และต่อยอดเป็นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนเชฟไทยสู่เวทีโลก และโครงการ สานฝันปั้นเชฟ (Chef Cares Dream Academy) มอบโอกาสวิชาชีพเชฟแก่เยาวชนในสถานพินิจฯ และกลุ่มเปราะบาง สร้างเชฟรุ่นใหม่แล้วกว่า 30 คน ในฐานะประธานวิสาหกิจเพื่อสังคม “เชฟแคร์ส โปรเจกต์” นางมาริษานำกำไรทั้งหมดคืนสู่สังคม
นอกจากนี้นางมาริษายังเป็นผู้ก่อตั้งเขาใหญ่อาร์ตฟอเรสต์ (Khao Yai Art Forest) ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะแนวคิดใหม่ ที่ตั้งอยู่ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และบางกอก คุนสตาเล่อ (Bangkok Kunsthalle) พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในซอยนานา กรุงเทพฯ
ด้วยหัวใจความเป็น “แม่” นางมาริษาไม่เพียงดูแลครอบครัว แต่ยังโอบอุ้มผู้คนในสังคมที่ขาดโอกาส ภายใต้ความเชื่อว่า “การให้โอกาส คือการให้ชีวิตใหม่”