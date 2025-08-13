สวนสุนันทา ถล่ม ม.ปทุมธานี 8-1 ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์ประเทศไทย’68

ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2568 ศึกเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ณ อาคารกีฬาในร่มเอ็นที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า สวนสุนันทา INSPIRE TSPORT ลงสนามพบกับ ทีม มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี
ผลการแข่งขันปรากฏว่า สวนสุนันทา INSPIRE TSPORT เอาชนะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี
ด้วยสกอร์ 8-1
ขอเชิญชวนประชาคมสวนสุนันทา ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ทีม สวนสุนันทา INSPIRE TSPORT ให้คว้าชัยในการแข่งขันในศึกนี้ต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
