KEX ตอกย้ำความไว มั่นใจ Next Day Delivery* “ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง”*ส่งพัสดุถึงปลายทางในวันถัดไป ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพฯ – 6 สิงหาคม 2568 – บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วย“Next Day Delivery”* ที่เป็นมาตรฐานของ KEX ในการจัดส่งพัสดุจากต้นทางถึงปลายทางภายในวันถัดไป (Next Day) ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร สะท้อนความมุ่งมั่นของ KEX ที่ให้ความสำคัญกับ ความรวดเร็ว แม่นยำ ส่งให้กับผู้รับได้ตามที่ต้องการ
การจัดส่งพัสดุวันนี้ พรุ่งนี้ถึง ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและผู้ประกอบการออนไลน์ (Social Commerce) โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองและปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว KEX จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการส่งพัสดุถึงมือผู้รับได้อย่างมั่นใจ
Next Day Delivery จาก KEX โดดเด่นด้วยความสามารถในการจัดส่งพัสดุจากต้นทางถึงปลายทางภายในวันทำการถัดไป สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการว่า “ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง” โดยครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม หรือสมุทรสาคร
ลูกค้าสามารถนำพัสดุมาส่งได้ที่ร้านKEX ภายในเวลาทำการและก่อนเวลาตัดรอบของแต่ละสาขา โดยสามารถตรวจสอบเวลาตัดรอบของแต่ละสาขาได้ที่หน้าร้าน เพื่อความมั่นใจว่าพัสดุจะถูกส่งทันในรอบที่กำหนด อีกทั้งยังมั่นใจได้ในคุณภาพตามมาตรฐานของ KEX ที่มาพร้อมระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกการจัดส่งเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเส้นทาง
ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ร้านKEX ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ th.kex-express.com หรือ โทร 1217