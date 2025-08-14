TQMalpha คว้าคะแนนประเมิน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องปีที่ 5
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัย การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เต็ม 100 คะแนน ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent)” ต่อเนื่องเป็นปีที่5
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานสูงสุดของ TQMalpha ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการภายในและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน