อลิงกา ยกระดับอาหารพม่าถึงขีดสุด พร้อมเมนูเปิดตัวเมนูคอลแลปกับมาสเตอร์เชฟ 2 ประเทศ

Alinga Tea & Dining ร้านอาหารพม่าฮาลาล 24 ชั่วโมง น้องใหม่ย่านพระรามเก้า จัดอีเวนท์ Alinga The 1st Food Tasting Event : Culinary Cultural Bridge ชวนคนไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสัมผัสอาหารพม่าในรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานรสชาติกับหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งอินเดีย ไทย อิตาเลียน เสิร์ฟในรูปแบบคานาเป้ (canape) ให้แขกภายในงานได้ชิมรสชาติ และร่วมโหวตให้คะแนนพร้อมความคิดเห็นกับแต่ละเมนู เสมือนได้สวมบทบาทนักชิม หรือกรรมการในรายการอาหารอย่างสนุกสนาน
โดยเมนูคานาเป้มีทั้ง Yangon Chicken Biryani ข้าวบริยานีไก่สไตล์ย่างกุ้ง, Chit Tee Hta Minh เมนูข้าวราดแกงที่เสิร์ฟพร้อมแกงและเครื่องเคียงกว่า 10 อย่าง, Mini Shan Arancini ข้าวทอดสไตล์อิตาเลียนที่ผสมเครื่องเทศพม่าด้านในอย่างลงตัว, Laphet Thoke ยำใบชาที่เสิร์ฟเป็นคำทานพร้อมแป้งทอดกรอบ, Yangon Mutton Kebab Skewer เคบับเนื้อแพะย่างถ่าน, Chicken Lollipop ไก่ทอดอมยิ้ม, Trio Sticky Rice Sushi ซูชิโรลข้าวเหนียวพม่า และ Pani Puri Beef Spicy Salad หรือปานิปูริที่เรารู้จักกันว่าเป็นของว่างทางอินอินเดีย ก็ได้นำมาประยุกต์เปลี่ยนไส้ด้านในเป็นลาบเนื้อรสแซ่บสไตล์ไทย
นอกจากนี้ ด้วยคอนเซปต์ของร้านที่ตั้งใจจะเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างไทย-เมียนมาร์ อลิงกาจึงได้เปิดตัวเมนูคอลแลปสุดพิเศษจากมาสเตอร์เชฟ 2 ประเทศในงานนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย นำโดย เชฟโจเซฟ กรรมการจากรายการมาสเตอร์เชฟ เมียนมาร์ ซีซั่น 4 และ Chef Director ร้าน Le Cellier ไฟน์ไดน์นิ่งที่เมืองย่างกุ้ง และตัวแทนมาสเตอร์เชฟประเทศไทย อย่าง เชฟแก้ว ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร ผู้ชนะจากมาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 1 ร่วมกันรังสรรค์คอร์สเมนูสไตล์เชฟเทเบิ้ล ในชื่อ ‘MasterChef Crossroad Set Menu’ ที่นำอาหารพม่ามาฟิวชั่นกับอาหารตะวันตก กลายเป็นคอร์สเมนูสุดหรูที่ยกระดับอาหารพม่าในแบบที่คาดไม่ถึง ครบทั้ง Appetizer, Starter, Main Course และ Dessert โดยคอร์สเมนูนี้จะมีเสิร์ฟจำกัดเพียง 3 เดือนนี้เท่านั้น
สำหรับใครที่สนใจอาหารพม่า อยากลองเปิดโลกรสชาติใหม่ ๆ สามารถมาที่ อลิงกา ทีแอน์ไดน์นิง ถนนพระราม 9 ได้ตลอดทุกวัน ทุกเวลา เพราะทางร้านเปิดบริการถึง 24 ชั่วโมง มีเมนูอาหารพม่าหลายหลายกว่า 80 เมนู ทั้งแบบต้นตำรับและในสไตล์ฟิวชั่น พร้อมทั้งเมนูชาพม่า กาแฟ เครื่องดื่มหลากหลายจัดเต็ม พร้อมมีบริการทั้งที่จอดรถ ห้องละหมาด ห้องไพรเวท และฮอลล์บอลรูมสำหรับจัดเลี้ยงที่รองรับได้ถึง 250 ท่าน
Facebook : Alinga Tea & Dining – อลิงกา
Instagram : @alinga.th
Line Official @817nxrej (มี @)