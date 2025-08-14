นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีนายมติชน ชูทับทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สถาบันสำคัญของชาติประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนอกจากสถาบันดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะในตัวเองแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมควรให้มีการเสริมสร้างให้มั่นคงตลอดไปอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนและสังคมไทยมาทุกกาลสมัย เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ เป็นปัจจัยแห่งความมั่นคง ที่ทรงนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัย โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นอเนกประการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กรุณาอนุญาตให้สลักนามและลายมือชื่อบนโล่และถ้วยรางวัล กับเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน รวมทั้ง 3 กิจกรรม จำนวน 290 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดแข่งขัน จำนวน 60 คน ประกอบด้วย
- กิจกรรมประกวดเรียงความ จำนวน 20 คน
- กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี จำนวน 25 คน และ
- กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 15 คน
โดยนายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในการร่วมกันธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ในช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องเผชิญกับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และมุมมอง การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกท่านร่วมเป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าแห่งความรักชาติ และส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยและมีพลังแห่งความรัก ในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่ในหัวใจตลอดไป
