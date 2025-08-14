AnyVet เปิดตัวโซลูชันอัจฉริยะ PACS·EMR ผสาน AI

AnyVet บริษัทโซลูชันการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง เผยความคืบหน้าโครงการ “AnyVet Smart”ระบบจัดเก็บ-ส่งต่อภาพทางการแพทย์ (PACS) และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ในรูปแบบบูรณาการ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ผสานข้อมูลจากไมโครชิปกับเทคโนโลยี AI โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งานจริง (Clinical Test) และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้
ระบบ AnyVet Smart EHR เชื่อมต่อฐานข้อมูลไมโครชิปแบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลประวัติการรักษา ภาพทางการแพทย์ และผลตรวจต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชัน AI ที่สร้างชาร์ตการรักษาแบบอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานเอกสารของสัตวแพทย์ และวางแผนการรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
ด้านระบบ AnyVet Smart PACS ใช้เอนจิน AI ที่ผ่านการเรียนรู้จากเคสจริงกว่า 120,000 เคส สามารถวิเคราะห์ภาพจาก X-ray, CT, MRI, อัลตราซาวนด์ และ LIS ได้ทันที ผลทดสอบเบื้องต้นพบว่า มีความแม่นยำในการวินิจฉัย 81.2% คาดการณ์โรคได้แม่นยำถึง 94.7% และช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการตรวจลงกว่า 32%
ปัจจุบันระบบอยู่ในช่วงใช้งานนำร่องที่โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท 2 แห่ง และมีแผนขยายไปสู่ 150 โรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ พร้อมพัฒนา AI ให้ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำขึ้น รวมถึงปรับระบบรายงานอัตโนมัติและอัลกอริทึมช่วยวินิจฉัยให้ดียิ่งขึ้น
ผู้แทน AnyVet กล่าวทิ้งท้ายว่า “AnyVet Smart จะเป็นหัวใจสำคัญในการผสานข้อมูลจากไมโครชิป ประวัติการรักษา และ AI เพื่อสร้างโซลูชันดูแลสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ตลาดอาเซียนอย่างแท้จริง ยกระดับการเข้าถึงบริการ และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา จนถึงการป้องกัน”