‘กลยุทธ ฉายแสง’ นำทัพ อบจ.ฉะเชิงเทรา ผลักดัน 6 นโยบายพัฒนาเมืองแปดริ้ว

นายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำองค์กรขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ผลักดัน 6 นโยบายครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจฐานราก การศึกษา คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดธรรมาภิบาลเป็นหัวใจบริหาร
พลิกบทบาทองค์กรสู่ผู้นำ
ฉะเชิงเทราหรือ “แปดริ้ว” เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม 93 ตำบล 11 อำเภอ และมี 109 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลประชากรกว่า 729,218 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด กำลังก้าวสู่บทใหม่ของการพัฒนา ภายใต้การนำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉายแสง ผู้ประกาศความตั้งใจอย่างชัดเจน พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา จนถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
“บทบาทของหน่วยงาน อบจ. ไม่ใช่แค่ผู้จัดการงบประมาณ แต่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดที่ทำให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่ทุกคนภูมิใจ มีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ พร้อมรับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
เสริมทัพแกร่งเพื่อชาวแปดริ้ว
แม้รับตำแหน่งนายก อบจ.เป็นสมัยแรก แต่ชาวแปดริ้วรู้จักเขาเป็นอย่างดีในชื่อ “นายกก้อย” จากการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นานกว่า 30 ปี ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อย่างยาวนานนี้เอง จึงทำให้ทราบถึงปัญหาและสิ่งที่จังหวัดควรได้รับการพัฒนาอย่างเข้าถึง ซึ่งในมุมมองของนายกคนใหม่เล็งเห็นว่าโครงสร้างการทำงานของ อบจ.ฉะเชิงเทรานับว่าเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมาก
“ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 10 กอง 1 สำนักที่ดูแลรับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างจริงจังและเรามีหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภารกิจถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข การคลัง การช่าง การพัสดุ ไปจนถึงการยุทธศาสตร์และงบประมาณ นับเป็นทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน”
พร้อมลุย 6 แผนสำคัญ
นโยบายสำคัญในวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่ปี 2568 นี้ว่า อบจ.ฉะเชิงเทรามุ่งเดินหน้ายกระดับจังหวัดด้วยแผนพัฒนา 6 ด้าน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้าทุกมิติและยั่งยืน ได้แก่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้ครอบคลุมทุกอำเภอ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ไปยังทุกอำเภออย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพในทุกช่วงวัย พัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่และส่งเสริมกิจกรรมทั้งด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สร้างสรรค์เมืองแห่งสุนทรียะที่น่าอยู่และมีความสุข ผ่านการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ในทุกอำเภอ
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City พร้อมประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่องผ่านหลายโครงการในพื้นที่ ทุกนโยบายของนายกลยุทธ ฉายแสง นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา จะดำเนินการควบคู่กับการฟังเสียงประชาชน เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและทั่วถึง พร้อมเดินหน้าสู่การปฏิบัติ
“รากฐานของเมืองที่น่าอยู่ นอกจากเป็นจังหวัดที่คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีการศึกษาและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยังหมายถึงความสุขของคนแปดริ้วด้วย
“เราจะร่วมกันสร้างเมืองที่ไม่เพียงอยู่ได้ แต่ต้องอยู่ดี และน่าอยู่ที่สุดสำหรับทุกคน”