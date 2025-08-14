พนักงานเรือฮีโร่! โดดน้ำช่วยสาวท้อง 5 เดือน หวิดจมแม่น้ำเจ้าพระยา

พนักงานเรือไฟฟ้า ไทย สมายล์ โบ้ท ฮีโร่! รีบคว้าห่วงยางลงแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยชีวิตสาวท้อง 5 เดือน ที่กระโดดสะพานพระนั่งเกล้า กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยชีวิตแม่ลูกได้อย่างปลอดภัย
โซเชียลกำลังแห่แชร์คลิปเรื่องราวดีๆ ซึ่งเป็นนาทีชีวิตเลย หลังจากพนักงานของเรือโดยสารไฟฟ้า ที่โดดลงไปช่วยชีวิตสาวท้อง 5 เดือน กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้ 14 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 11:40 น. โดยพนักงานเรือไฟฟ้าที่กำลังปฎิบัติงานและพนักงานชาร์จไฟ บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท อยู่บริเวณจุดชาร์จไทรม้า จู่ๆ ได้ยินเสียงคนตะโกนกันว่า มีคนกระโดดสะพาน ๆ ๆ และได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ กำลังมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่จุดกลางแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะจม
ด้วยความเป็นห่วง พนักงานเรืออย่างนายชาคริช สาคะริชานนท์ TSB และนายสุพักษ์ ภู่เสือ พนักงาน ออโต้บัส เซอร์วิส จึงตัดสินใจคว้าห่วงยาง กับเสื้อชูชีพ รีบว่ายไปกลางแม่น้ำเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนก่อน เมื่อพาตัวผู้หญิงคนดังกล่าวขึ้นจากน้ำได้แล้ว ก็พามานั่งพักบนเรือได้อย่างปลอดภัย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กู้ภัย เข้าดูแลต่อไป