Hub of Talents ยางพารา วช. ร่วมกับ กยท. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรต้นน้ำอุตสาหกรรมยางพารา จ.นครพนม

รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา (Hub of Talents in Natural Rubber) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Upskill, Reskill และ Newskill) ด้านอุตสาหกรรมยางพาราต้นน้ำ ภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา วช. ปีงบประมาณ 2568 ในการกำกับดูแลของกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. โดยได้ดำเนินการในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม จ.นครพนม โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิชตา เสือเฒ่า จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การบรรยายในหัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแท่งมาตรฐานโดยกระบวนลดส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยางในน้ำยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในหัวข้อสวนยางอารยเกษตรและแนวทางการสร้างสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นระบบการจัดการสวนยางพาราตามศาสตร์พระราชาที่บูรณาการแนวคิดอารยเกษตรและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สวนยางอย่างหลากหลายและเกื้อกูลกัน

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม 50 คน จากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางปลาปาก กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจพัฒนา สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลคำเตย จำกัด และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้ ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางเริ่มต้นในการสร้างสวนยางอารยเกษตรและเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้เอทิลีนในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราได้อีกด้วย