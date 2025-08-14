‘S45 Clinic’ ขยายอาณาจักรสู่โรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจร ปูพรมขยายตลาดรองรับฐานลูกค้าไทยและต่างชาติ
‘เอสโฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก’ ขยายอาณาจักรจากคลินิกหัวแถวสู่โรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ ‘S45 Hospital’ ถือฤกษ์ดี 9 ส.ค.68 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นทำเลดีย่านใจกลางรัชดาภิเษก พร้อมแบบผ่าตัด-ไม่ผ่าตัด และแผนให้บริการลูกค้าต่างชาติแบบ One-Stop Service ปูพรมขยายตลาดอัปฐานลูกค้าไทยและต่างชาติ คาดสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2569 ด้าน MASTER พร้อมสนับสนุนในทุกมิติ มุ่งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมศัลยกรรมไทยสู่มาตรฐานสากลและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
นายแพทย์กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด ผู้นำธุรกิจศัลยกรรมและความงามครบวงจรที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ‘S45 Hospital’ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ S45 Clinic คลินิกศัลยกรรมความงามที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ “S45 Hospital”
พร้อมประกาศเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 บนทำเลศักยภาพใจกลางรัชดาฯ โดยโรงพยาบาลแห่งใหม่ดังกล่าว ออกแบบมาเพื่อรองรับบริการศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลในทุกหัตถการ
หนึ่งในจุดแข็งของ S45 Hospital คือความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดที่ซับซ้อน เช่น การปรับโครงสร้างจมูก เคสแก้ไขจากคลินิกอื่น หรือเคสที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษอย่างกระดูกซี่โครง ซึ่งถือเป็น “ซิกเนเจอร์” ของทีมแพทย์ S45 ที่มีประสบการณ์สูง โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย หรือ “หมอตี้” เป็นผู้นำทีมแพทย์ และเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ที่ดูแลมาตรฐานการรักษาด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์และความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับโครงการก่อสร้าง S45 Hospital ชูจุดเด่นตั้งอยู่ทำเลศักยภาพย่านรัชดา-เทียมร่วมมิตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ออกแบบภายใต้แนวคิด “Resort Hospital” เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในกลางปี 2569
โดย S45 Hospital มีบริการรองรับผู้เข้ารับบริการ ได้แก่ ศัลยกรรมใบหน้า ลำตัว และผิวพรรณ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องความสวยความงาม ทั้งด้านศัลยกรรมแบบผ่าตัด: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ Open และ Semi-Open, การแก้ไขเคสจมูกยาก ที่ถือเป็นหัตถการสร้างชื่อเสียงให้กับ S45 ฯลฯ รวมถึงบริการแบบไม่ผ่าตัด เช่น Botox, Filler, Ulthera, HBOT, IV Vitamin และโปรแกรมดูแลผิวพรรณ โดยมุ่งเน้นดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด นอกจากนี้ S45 Hospital มีแผนให้บริการแบบ One-Stop Service สำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ บริการล่าม รถรับ-ส่ง แพ็กเกจพักฟื้นและท่องเที่ยว โดยตั้งเป้ารองรับลูกค้าชาวไทย 80% และต่างชาติ 20%
“การก้าวสู่โรงพยาบาลศัลยกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก MASTER Group ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชียในฐานะ Regional Company ซึ่งเข้าลงทุนใน S45 พร้อมสนับสนุนในทุกมิติ ทั้งด้านทุน ระบบ และโครงสร้างการบริหาร โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมศัลยกรรมไทยสู่มาตรฐานสากล” นายแพทย์กิตติศักดิ์ กล่าว
S45 Hospital มุ่งมั่นสร้างระบบการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ บริการด้วยหัวใจ พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ผ่านเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ ภายใต้จริยธรรมและความเข้าใจในความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 09-2318-4500
นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ (MASTER )ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชียในฐานะ Regional Company กล่าวว่า ด้วยโมเดลการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) ของ MASTER แบบ Cross Selling กับ บริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด (S45 Clinic) ที่ MASTER เข้าลงทุน 40% แผ่ขยายอาณาจักรความงามเสริมทัพในกลุ่มเชี่ยวชาญด้านการเสริมจมูก พร้อมทั้งต่อยอดและลดคู่แข่งขันทางธุรกิจไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดร่วมกันได้มากถึง 50%
“MASTER Group มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านความงามแบบครบวงจร และ S45 Hospital คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในยุทธศาสตร์การเติบโตของเรา จากความสำเร็จเดิมของ S45 Clinic ที่มีชื่อเสียงในวงการศัลยกรรม โดยเฉพาะด้านการทำจมูกเทคนิค Open และการแก้ไขเคสยาก วันนี้ S45 กำลังยกระดับสู่โรงพยาบาลมาตรฐานสากล เราเชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอตี้ (นพ.กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย) ที่มีประสบการณ์ผ่าตัดเสริมจมูกมากกว่า 15 ปี พร้อมมีทีมแพทย์มากประสบการณ์ โดย MASTER พร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ ทั้งด้านทุน โครงสร้างระบบ รวมถึงส่งบุคคลากรทางการแพทย์และ Know-How เพื่อให้ S45 Hospital เติบโตร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางสาวลภัสรดากล่าว