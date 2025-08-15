ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ส.ค. 68 นี้ “รศ.ดร.พรรณี” ม.สวนดุสิต ชวนเสวนา “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” งาน อว.แฟร์ 2025 (ฟรี!)

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 – 12.45 น. ที่เวทีกลาง ในงาน อว.แฟร์ 2025. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ สำหรับคนรักสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นโรคไต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

พร้อมเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร่วมค้นพบรสชาติแห่งประวัติศาสตร์ที่พร้อมเขย่าครัวโลก! และยังได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย แล้วพบกัน 17 ส.ค. 2568 นี้ ที่เวทีกลาง และที่บูธ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ในงาน อว.แฟร์ 2025. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ 0822439354

