“น้ำบาดาล” พลิกชีวิตเกษตรกรบ้านสร้างแป้น ปลูก“มะเฟืองเปรี้ยว” พืชทำเงินตัวใหม่

นายรุ่งโรจน์ โมลา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้ามาให้การสนับสนุน ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ถือเป็นโครงการที่ช่วยพลิกชีวิตให้สามารถอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
“ บอกได้เลยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนบ้านสร้างแป้น เรียกว่า ทำนาแล้วขาดทุนกันทุกปี ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำบาดาลไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” นายรุ่งโรจน์ กล่าว
นายรุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่า การมีน้ำบาดาล ต้องบอกว่า ดีมาก ๆ สร้างประโยชน์ให้แก่คนบ้านสร้างแป้นทุกคน น้ำบาดาล ทำให้เกษตรกรสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่ตลาดต้องการ โดยหนึ่งในพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้รับความสนใจ และเริ่มปลูกกันมากแล้วในพื้นที่ คือ มะเฟืองเปรี้ยว ซึ่งใช้เป็นเครื่องเคียงกินกับแหนมเนือง เป็นพืชที่ตลาดในจังหวัดอุดรธานีมีความต้องการสูง ผลผลิตมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย โดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท สำหรับการปลูกมะเฟืองเปรี้ยว เดิมนั้น เคยมีผู้ทดลองปลูกแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดน้ำที่มาใช้รดต้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือน ม.ค.- เม.ย. แต่เมื่อมีน้ำบาดาลมาให้ใช้ เท่ากับช่วยสานต่อความฝันในการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวนี้ และจะนำไปสู่การอยู่ดีกินดีของชาวบ้านสร้างแป้นอย่างแน่นอน ซึ่งต้องขอขอบคุณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ได้ให้การช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้านสร้างแป้นจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นทุกข์ของชาวบ้านได้อย่างเห็นผล