ซีพี ออลล์ เดินหน้า “จัดหา-กระจาย-พัฒนา” หนุนเกษตรกรโตไปด้วยกัน

จากสวนถึงเซเว่นฯ – ลำไยไทยทวีคุณค่า ซีพี ออลล์ เดินหน้านโยบายสร้างอาชีพ“จัดหา-กระจาย-พัฒนา” หนุนเกษตรกรโตไปด้วยกัน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตลำไยรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีผลผลิตลำไยจำนวนมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว (กรกฎาคม-สิงหาคม) ส่งผลให้เกิดภาวะลำไยล้นตลาด ราคาตก เป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรลำไยจำนวนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเคียงข้างเกษตรกรไทย พร้อมช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “จัดหา – กระจาย – พัฒนา” บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เริ่มต้นจาก 1.จัดหา ลำไยสดคุณภาพจากสวนในเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำพูน ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตจำนวนมากที่ออกสู่ตลาดพร้อมกัน 2. กระจาย นำลำไยสดที่รับซื้อ มาจัดจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ในหมวด “ผลไม้สด และผลไม้ตัดแต่งคว้านเมล็ด” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผลผลิตเกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภควงกว้าง 3.พัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยความร่วมมือจากคู่ค้าและผู้ประกอบการ SME เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ละมาย, บริษัท ขนมหวานคุณเก๋ จำกัด, บริษัท ไทยวอล์คกี้ จำกัด และ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) แปรรูปลำไยเป็นของหวานพร้อมรับประทาน เช่น ลำไยลอยแก้ว วุ้นกะทิลำไย เฉาก๊วยในน้ำลำไย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและสร้างรายได้ระยะยาวแก่เกษตรกร สอดคล้องกับเจตนารมณ์ “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” สร้างอาชีพ สร้างเกษตรกรให้เป็นเถ้าแก่ใหม่ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทย
เชิญอุดหนุน ลำไยสด 350 กรัม ราคา 35 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้–กลางเดือนกันยายน 2568 พร้อมของหวานจากลำไยหลายเมนูที่เซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ อาทิ ลำไยคว้านเมล็ด 35 บาท, ลำไยลอยแก้ว 25 บาท, วุ้นมะพร้าวรวมมิตรน้ำลำไย 17 บาท, วุ้นกะทิน้ำลำไย 27 บาท และเฉาก๊วยในน้ำลำไย 20 บาท
#CPALL #7Eleven #เซเว่น #SME #SMEโตไกลไปด้วยกัน #สร้างอาชีพ