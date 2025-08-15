ก.ทรัพยากรฯ-เครือซีพี ชวนส่งประกวดภาพถ่ายในโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2568 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เครือ เจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ฯ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CP AXTRA) ธุรกิจแม็คโคร และโลตัส (Makro – Lotus’s) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน), บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท, บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
ขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชนที่รักการถ่ายภาพธรรมชาติเตรียมเข้าป่าสะพายกล้อง แล้วกดชัตเตอร์รัวๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้เมืองไทยอันงดงาม รวมทั้งความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้สังคมได้รับรู้กับโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ปีที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 755,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งได้กำหนดหัวข้อที่หลากหลายในการนำเสนอทั้งประเภทสัตว์มีค่า และประเภทป่ามีคุณ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และป่าไม้ผ่านภาพถ่าย และในปีนี้ได้กำหนดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอ ‘สัตว์มีค่า’ เพิ่มขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรัก สร้างความตระหนัก และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายทั้งประเภทสัตว์ป่า ป่าไม้ และคลิปวิดีโอ ‘สัตว์มีค่า’ เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568 ส่งภาพถ่ายได้ที่ https://www.trueplookpanya.com/event/photocontest/login และดูรายละเอียดที่ Facebook Fanpage : สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ Instagram : cp_photocontest หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โทร 0-2858-6837 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2579-6666 ต่อ 1641-2