นายก อบต.อุ่มจาน สะท้อนเสียงชาวบ้าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ

นายรัฐวุฒิ บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เปิดเผยว่า ตำบลอุ่มจาน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน โดยหนึ่งในปัญหาสำคัญซึ่งเรื้อรังมานาน คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน และมีแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอ ส่วนน้ำบาดาลที่ใช้พบปัญหามีคุณภาพน้ำกร่อย และเค็ม ซึ่ง อบต.อุ่มจาน ได้พยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญ และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในวันนี้ คือ การประสานงานร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใต้ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“ โครงการนี้ สร้างประโยชน์มาก โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ 6 หมู่ 11 หมู่ 14 และหมู่ 17 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ในวันนี้ชาวบ้านต่างสะท้อนถึงความรู้สึกออกมาเหมือนกันว่า โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างตรงจุด และยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่ม ถือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านชื่นชอบมาก เพราะช่วยทำให้มีน้ำสะอาดบริโภคในราคาที่ย่อมเยา ถูกกว่าการซื้อน้ำถังมาบริโภคเช่นในอดีตที่ผ่านมา”นายรัฐวุฒิ กล่าว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน กล่าวอีกว่า ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกขอบคุณในความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกคน ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักมาก โดยเฉพาะการเจาะสำรวจพื้นที่ ซึ่งต้องสำรวจ และย้ายจุดเจาะหลายครั้ง กว่าจะได้จุดที่เหมาะสม และได้น้ำบาดาลมาให้ชาวบ้านได้ใช้กัน สำหรับการพัฒนาต่อไปที่ อบต.อุ่มจาน กำหนดไว้ในเบื้องต้น คือ จะประสานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการขยายจุดให้บริการน้ำดื่มเพิ่มเติมในอีก 3 หมู่บ้านที่เหลือ ประกอบด้วย หมู่ 11 หมู่ 14 และหมู่ 17