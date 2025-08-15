น้ำบาดาลเพื่อเกษตร 300 ไร่ เสริมแกร่งอาชีพปลูกเตยหอมช่วยเกษตรกรบ้านสร้างแป้นมีรายได้

นางจันทร์เพ็ญ เพ็งรักหมู่ เกษตรกรผู้ปลูกเตยหอมบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า เตยหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดของเกษตรกรบ้านสร้างแป้น นอกเหนือจากการทำนาปลูกข้าว และจากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้สร้างประโยชน์อย่างมากต่ออาชีพการปลูกเตย เพราะทำให้มีน้ำเพียงพอ ด้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก เดิมนั้นจะอาศัยเพียงน้ำฝนอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ และการมีน้ำบาดาลนี้ ยังช่วยให้สามารถปลูกเตยได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี หมายความว่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่นกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้นำโครงการดี ๆ เช่นนี้มาสู่เกษตรกรบ้านสร้างแป้น
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกเตยในหมู่บ้านสร้างแป้น ระบุว่า ทำอาชีพปลูกเตยหอมเพื่อตัดใบจำหน่าย เป็นอาชีพเสริมกันมานานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการเตยหอมเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของอาชีพเสริม และอาชีพหลัก อีกทั้งยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 20 คน มีพื้นที่ปลูกตั้งแต่ 1 งานไปจนถึง 5 ไร่ โดยจะมีการตัดใบนำไปส่งจำหน่ายที่ตลาดค้าส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท จากนั้นจะมีการกระจายไปสู่จังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน เช่น สกลนคร นครพนม ขอนแก่น และ นครราชสีมา