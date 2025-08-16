ชาวบ้านแสนพันพ้นทุกข์ แหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ สร้างสุข ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายชัยยะ เมษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแสนพัน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค ด้วยแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่วนน้ำบาดาลที่ใช้พบปัญหามีคุณภาพกร่อย และเค็ม แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ ก็ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้วันนี้มีน้ำกินน้ำใช้ โดยไม่ต้องซื้อเหมือนกับแต่ก่อน
นายชัยยะ ระบุอีกว่า โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ มีการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง หอถังสูง ขนาด 110 ลบ.ม. ปัจจุบันสามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้มากถึง 131,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ ยังได้มีการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มซึ่งมีขั้นตอนการผลิตเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาดมากอีกด้วย
“ แต่ก่อนนี้ ชาวบ้านแสนพัน รวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงอีก 4 หมู่บ้าน ต้องใช้วิธีไปซื้อน้ำถังจากร้านค้า มาดื่มกิน รวมถึงใช้หุงข้าว ทำอาหาร ในราคาถังละ 12 บาท แต่เมื่อมีโครงการนี้ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมากินถึงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียง 5 บาทเท่านั้น ทำให้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในครอบครัวได้มากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับมุมมองตนเองแล้ว ขอบอกว่า โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมาก และต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านมีความสุข พ้นจากความทุกข์ยาก” นายชัยยะ กล่าว